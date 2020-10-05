Швейцарська Женева встановила найвищу у світі мінімальну зарплату



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Нову мінімальну зарплату буде отримувати приблизно 6% робітників кантону.

Нова мінімальна зарплата буде введена з 1 листопада

Виборці швейцарського кантону Женева підтримали введення з 1 листопада мінімальної заробітної плати, еквівалентній $25 за годину, яка вважається найвищою в світі.

За даними уряду Женеви, 58% виборців кантону підтримали ініціативу щодо встановлення мінімальної зарплати на рівні 23 швейцарських франки за годину ($25/год).

CNN повідомляє, що ініціативу, направлену на боротьбу з бідністю, сприяння соціальній інтеграції та поваги до людської гідності також підтримала коаліція профспілок.

«Пандемія Covid-19 показала, що певна частина швейцарського населення не може жити в Женеві, а нова мінімальна зарплата – це мінімум, щоб не вийти за межу бідності та не опинитися в дуже скрутному становищі. Хоча в Швейцарії немає національного закону про мінімальну заробітну плату, Женева стала четвертим із 26 кантонів, які проголосували з цього питання за останні роки після Невшателя, Юри та Тічино», − йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нову мінімальну зарплату буде отримувати приблизно 6% робітників кантону.

Місцеві профспілки охарактеризували результат голосування як «історичну перемогу, яка принесе користь 30 тисячам робітників, дві третини з яких — жінки».

Для порівняння, мінімальна зарплата в США становить $7,25/год, в Україні - 5000 грн на місяць ($176,4) або 29 грн/год (близько $1).

Женева посідає 10 місце у рейтингу найдорожчих міст світу за даними дослідження вартості життя в 2020 році, проведеного Economist Intelligence Unit.