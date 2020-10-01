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    Економіка та фінанси

    Залізничники Кривбасу припинили «італійський страйк»

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    <p>Залізничники вимагають підвищення зарплат</p> - Залізничники Кривбасу припинили «італійський страйк»

    Залізничники вимагають підвищення зарплат

    За добу страйку залізничники склали 10 актів про технічну несправність тепловозів, які не приймали в експлуатацію

    Працівники Криворізького локомотивного депо у середу завершили одноденний «італійський страйк». За добу залізничники зафіксували 10 випадків неприйняття локомотивів.

    Голова первинної профспілкової організації Вільної профспілки залізничників України Криворізького депо В’ячеслав Федоренко у коментарі «Радіо Свобода» повідомив, що за добу страйку залізничники склали 10 актів про технічну несправність тепловозів, які не приймали в експлуатацію. Ще частину порушень щодо технічного стану локомотивів було внесено до бортових журналів.

    За його словами, матеріали про порушення охорони праці будуть передані до поліції, Державної служби з питань праці та Укрзалізниці.

    Нагадаємо, що 29 вересня залізничники оголосили «італійський страйк». Вони вимагали 25% підвищення зарплат і ремонт застарілого рухомого складу.

    Згодом «Укрзалізниця» відреагувала на «італійський страйк» у Кривому Розі.

    Як відомо, 3 вересня у Дніпропетровській області 393 гірника з чотирьох шахт, три з яких належать Криворізькому залізорудному комбінату, відмовилися виходити і оголосили підземний протест. 

    Згодом стало відомо, що шахтарі у Кривому Розі вимагають збільшення зарплат та поліпшення умов праці.

    Страйкуючі шахтарі залізорудного комбінату вже попросили втрутитися в ситуацію президента і прем'єр-міністра.

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