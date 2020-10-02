На що українці витрачають найбільше грошей: свіжі дані Держстату



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Витрати українців зростають

Українці під час карантину стали менше заощаджувати

Українці у другому кварталі 2020 року, на який частково припав період найжорсткішого карантину через коронавірус, найбільше витратили на товари і послуги - 763,7 млрд грн. Про це повідомляє Держстатистика.

Так, витрати на придбання товарів і послуг становили 88% від усіх витрат і заощаджень, загальна сума яких у другому кварталі цього року сягала 867,6 млрд грн.

Приріст грошових вкладів та заощаджень в цінних паперах становив майже 52 млрд грн, або 6% від усіх витрат і заощаджень. Заощадження в іноземній валюті - 19,8 млрд грн, або 2,3% від усіх витрат і заощаджень.

Водночас доходи у другому кварталі цього року сягнули 867,6 млрд грн, що на 3% менше, ніж за аналогічний період роком раніше.

З них зарплата становила майже половину (45,5%) від усіх доходів - 394,2 млрд грн. Соціальні допомоги за цей період становили 167,54 млрд грн, або 19,3% від усіх доходів.

Наявний дохід у другому кварталі 2020 року становив 651,2 млрд грн. Це на 5,3% менше, ніж за аналогічний період роком раніше. Наявний дохід у розрахунку на одну особу становив 15 566 грн, зменшившись у порівнянні з відповідним періодом роком раніше на 4,8%.

Реальні ж наявні доходи (з урахуванням цінового фактору) у другому кварталі 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року впали на 7,3%.

Зазначимо, наявний дохід – це доходи населення за вирахуванням податків та інших обов'язкових платежів, тобто кошти, що використовуються населенням на споживання й заощадження.

Між іншим, за останніми даними, в Україні падіння промвиробництва з серпня прискорилося.

Також Держстат повідомляв, що українська економіка в другому кварталі впала на 11,2%.