Міносвіти повідомило, коли зросте зарплатня вихователів дитсадків



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З 1 січня 2021 року розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників галузі освіти і науки збільшаться на 20%, а з липня – ще на 8,3%, - міністр

У проєкті держбюджету на 2021 рік закладено збільшення протягом року зарплат вихователям дитсадків у середньому від 8 до 11 тисяч гривень, - Шкарлет

Вихователям дитячих садків підвищать зарплату у 2021 році. Про це повідомив виконувач обов’язків міністра освіти Сергій Шкарлет.

За його словами, у проєкті держбюджету на 2021 рік закладено збільшення протягом року зарплат вихователям дитсадків у середньому від 8 до 11 тисяч гривень.

Шкарлет зазначив, що з 1 січня 2021 року розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників галузі освіти і науки збільшаться на 20%, а з липня – ще на 8,3%.

За даними міністерства, середня розрахункова заробітна плата завідувача закладу дошкільної освіти на сьогодні становить 9 262 грн, із січня 2021 року збільшиться до 11 114 грн, із липня 2021 року – 12 042 гривні.

Середня розрахункова зарплата молодого вихователя без категорії та з малим стажем роботи з вересня 2020 року становить 6 534 грн, із січня 2021 року становитиме 7 839 грн, із липня 2021 року – 8 494 грн.

Вихователь першої категорії з вересня 2020 року отримує середньомісячну розрахункову зарплату в розмірі 8 705 грн, із січня 2021 року вона становитиме 10 445 грн, із липня 2021 року – 11 317 грн.

У вихователя вищої категорії з вересня 2020 року середня розрахункова заробітна плата становить 9 280 грн, із січня 2021 року підвищиться до 11 134 грн, із липня 2021 року – 12 065 грн.

Середня розрахункова заробітна плата музичного керівника вищої категорії у вересні 2020 року становить 8 129 грн, із січня 2021 року – 9 754 грн, із липня 2021 року – 10 569 грн.

Як повідомлялося, у МОН пообіцяли, що зарплатня вчителів буде зростати протягом 2021 року.

Нагадаємо, що в 2021 році мінімальна зарплата зросте на 30%.