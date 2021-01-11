Січневий локдаун: Мінекономіки прогнозує падіння ВВП у першому кварталі на 3%

Ситуація з рівнем захворюваності в Україні свідчить, що продовження карантинних обмежень у першому кварталі 2021 року з жорсткими обмеженнями у січні є неминучим, - мінекономіки

Міністерство сподівається на позитивну динаміку в економіці до кінця цього року

Міністерство економіки прогнозує у першому кварталі 2021 падіння ВВП року до 3%. Про це йдеться в Огляді економічної активності, опублікованому на сайті відомства.

Зазначається, що до прийняття рішення про карантин «вихідного дня» у листопаді 2020 року та введення чергового локдауну у січні 2021 року Мінекономіки прогнозувало навіть незначне зростання ВВП у першому кварталі 2021 року.

«Наразі ж, враховуючи зменшення запасу міцності більшості ВЕД (особливо сфери послуг) та виснаженість економіки постійними коливаннями та змінами умов функціонування протягом 2020р., очевидним є отримання за підсумком кварталу падіння ВВП, що може досягти 3%», ─ заявили у Мінекономіки.

У відомстві прогнозують, що, «у разі не погіршення ситуації з рівнем захворюваності та не впровадження надалі жорсткіших обмежень», починаючи з другого кварталу і до кінця 2021 року економіка вийде на позитивну динаміку.

«Наразі ситуація з рівнем захворюваності в Україні свідчить, що продовження карантинних обмежень у першому кварталі 2021 року з жорсткими обмеженнями у січні є неминучим. Проте все ще є високий ризик наступної хвилі пандемії, що потягне за собою подальші карантинні обмеження як в Україні, так і у світі (у т.ч. неефективність вакцинації)», ─ йдеться в огляді.

За підсумками січня-листопада 2020 року Мінекономіки оцінює падіння ВВП на 4,7% до відповідного періоду 2019 року.

Як повідомлялося 6 січня, Світовий Банк прогнозує цього року зростання ВВП України на 3%.