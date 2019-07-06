Сили логістики ЗСУ очолив генерал-лейтенант Вишнівський



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Командувач сил логістики ЗС України генерал-лейтенанта Олег Вишнівський

Генерал-лейтенант Олег Вишнівський має досвід виконання завдань як на командних, так і штабних посадах

Міністр оборони України Степан Полторак призначив нового командувача сил логістики ЗС України генерал-лейтенанта Олега Вишнівського. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

«Це дуже відповідальна посада, тому що це напрямок, на якому потрібно багато що зробити. Генерал-лейтенант Олег Вишнівський має певний досвід виконання завдань як на командних, так і штабних посадах... Він знає, які проблеми є в силах логістики, адже був командувачем ОК «Південь». Людина, яка знає проблеми знизу і теоретично знає, як це зробити. Переконаний, що він точно це зробить», – зазначив міністр оборони.

Раніше у Міноборони зазначали, що тил та озброєння ЗСУ підпорядкують силам логістики.

Полторак подякував попередньому командувачу ОК «Південь» генерал-лейтенанту Вишнівському за високу професійну діяльність і побажав успіхів у подальшому проходженні військової служби на новій посаді.

«Хотів би подякувати вам за те, що ви у важкі часи очолювали ОК «Південь», яке здатне успішно виконувати завдання у районі проведення ООС. Ви багато зробили для того, щоб розширити інфраструктуру і щоб військовослужбовці, які проходять службу у вашому оперативному командуванні, відчували себе комфортно, ви максимально чесно й добросовісно виконували свої завдання», – зауважив глава оборонного відомства.

За сумлінну та бездоганну службу генерал-лейтенанта Олега Вишнівського нагороджено цінним подарунком.