  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сили логістики ЗСУ очолив генерал-лейтенант Вишнівський

    • Розсилка
    <span>Командувач сил логістики ЗС України генерал-лейтенанта Олег Вишнівський</span> - Сили логістики ЗСУ очолив генерал-лейтенант Вишнівський
    Командувач сил логістики ЗС України генерал-лейтенанта Олег Вишнівський

    Генерал-лейтенант Олег Вишнівський має досвід виконання завдань як на командних, так і штабних посадах

    Міністр оборони України Степан Полторак призначив нового командувача сил логістики ЗС України генерал-лейтенанта Олега Вишнівського. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

    Читайте також

    «Це дуже відповідальна посада, тому що це напрямок, на якому потрібно багато що зробити. Генерал-лейтенант Олег Вишнівський має певний досвід виконання завдань як на командних, так і штабних посадах... Він знає, які проблеми є в силах логістики, адже був командувачем ОК «Південь». Людина, яка знає проблеми знизу і теоретично знає, як це зробити. Переконаний, що він точно це зробить», – зазначив міністр оборони.

    Раніше у Міноборони зазначали, що тил та озброєння ЗСУ підпорядкують силам логістики.

    Полторак подякував попередньому командувачу ОК «Південь» генерал-лейтенанту Вишнівському за високу професійну діяльність і побажав успіхів у подальшому проходженні військової служби на новій посаді.

    «Хотів би подякувати вам за те, що ви у важкі часи очолювали ОК «Південь», яке здатне успішно виконувати завдання у районі проведення ООС. Ви багато зробили для того, щоб розширити інфраструктуру і щоб військовослужбовці, які проходять службу у вашому оперативному командуванні, відчували себе комфортно, ви максимально чесно й добросовісно виконували свої завдання», – зауважив глава оборонного відомства.

    За сумлінну та бездоганну службу генерал-лейтенанта Олега Вишнівського нагороджено цінним подарунком.

    Читайте також
    ЗСУ міністр Міноборони Степан Полторак Операція Об’єднаних сил озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ