Бойовики масово отримують російські паспорти, щоб швидше покинути ОРДЛО, - розвідка



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Російські окупаційні адміністрації активізували пропагандистські заходи з нав’язування місцевим переконання щодо можливості мирного врегулювання ситуації тільки на умовах керівництва РФ

Серед особового складу з’єднань і частин 1 та 2 армійських корпусів ЗС РФ стрімко зростає кількість осіб, які мають намір після отримання російських паспортів достроково звільнитись з контрактної служби і виїхати для працевлаштування поза межі тимчасово окупованої території. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ).

«Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях активізували проведення інформаційно-пропагандистських заходів з нав’язування місцевому населенню переконання щодо можливості мирного врегулювання ситуації тільки на умовах керівництва РФ», - повідомляє ГУР.

Водночас, за даними військової розвідки, для посилення впливу на особовий склад та виправдання ініціювання бойових дій російське окупаційне командування розповсюджує чутки про загрозу захоплення найближчим часом Об’єднаними силами нових територій у т.зв. «сірій зоні».

«Підрозділи Об’єднаних сил перебувають напоготові до будь-яких підступних та провокаційних дій з боку окупантів», - запевняє ГУР МОУ.

Як повідомлялось, бойовики почали обладнувати позиції артилерії та протиповітряної оборони у населених пунктах. Такі дії терористів ОРДЛО суттєво посилюють небезпеку для місцевого населення та об’єктів цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, на початку червня в одній з частин противника було обстріляно розташування власного передового підрозділу, внаслідок чого загинув російський військовослужбовець.

Розвідка також повідомляла, що випускників військових вузів РФ направлятимуть на Донбас для набуття бойового досвіду.

Зазначимо, що українські правоохоронці посилили патрулі після розведення армійських сил у Станиці Луганській.