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    Сильний вітер та заморозки: прогноз погоди в Україні на 22 вересня

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    На Луганщині та в Карпатах сьогодні очікуються заморозки 0-3&deg; - Сильний вітер та заморозки: прогноз погоди в Україні на 22 вересня
    На Луганщині та в Карпатах сьогодні очікуються заморозки 0-3°

    У Києві сьогодні мінлива хмарність, температура вдень 17-19°

    У неділю, 22 вересня, на всій території України, крім Заходу, прогнозується сильний вітер, денна температура становитиме 15-20° тепла; у східних, Чернігівській та Сумській областях удень пройде невеликий дощ.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «Мінлива хмарність. Вночі у північних, Харківській та Полтавській, вдень у східних, Чернігівській та Сумській областях невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних областей, пориви 15-20 м/с», - зазначається у повідомленні.

    Температура вночі становитиме 4-9° тепла, на Луганщині та в Карпатах заморозки 0-3°; вдень буде 15-20° тепла, на Закарпатті та у південній частині повітря прогріється до 23°.

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    У Києві сьогодні мінлива хмарність. Вночі пройде невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура у столиці вночі 7-9° тепла, вдень 17-19°.

    Раніше у ДСНС попередил, що у неділю по всій території України, окрім західних областей, очікується погіршення погодніх умов.

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