Сильний вітер та заморозки: прогноз погоди в Україні на 22 вересня



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На Луганщині та в Карпатах сьогодні очікуються заморозки 0-3°

У Києві сьогодні мінлива хмарність, температура вдень 17-19°

У неділю, 22 вересня, на всій території України, крім Заходу, прогнозується сильний вітер, денна температура становитиме 15-20° тепла; у східних, Чернігівській та Сумській областях удень пройде невеликий дощ.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«Мінлива хмарність. Вночі у північних, Харківській та Полтавській, вдень у східних, Чернігівській та Сумській областях невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних областей, пориви 15-20 м/с», - зазначається у повідомленні.

Температура вночі становитиме 4-9° тепла, на Луганщині та в Карпатах заморозки 0-3°; вдень буде 15-20° тепла, на Закарпатті та у південній частині повітря прогріється до 23°.

У Києві сьогодні мінлива хмарність. Вночі пройде невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура у столиці вночі 7-9° тепла, вдень 17-19°.

Раніше у ДСНС попередил, що у неділю по всій території України, окрім західних областей, очікується погіршення погодніх умов.