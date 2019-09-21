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    Події в Україні

    У ДСНС попередили про погіршення погодних умов у понеділок

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    <p>У столиці завтра пориви вітру 15-20 м/с&nbsp;</p> - У ДСНС попередили про погіршення погодних умов у понеділок

    У столиці завтра пориви вітру 15-20 м/с 

    У Карпатах та Луганській області вночі 22 вересня очікуються заморозки

    У понеділок, 22 вересня, по всій території України, окрім західних областей, очікується погіршення погодніх умов.

    Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    «22 вересня в Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності)», - йдеться в повідомленні.

    Також зазначається, що у Карпатах та Луганській області вночі 22 вересня очікуються заморозки 0...-3 (ІІ рівень небезпечності).

    «23 вересня на півночі Лівобережжя на поверхні грунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності). По Київській області 22 вересня пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності)», - додали в ДСНС..

    У столиці 22 вересня пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності).

    Раніше синоптики попередили про сильний вітер та заморозки.

    прогноз погоди ДСНС Україна вітер
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