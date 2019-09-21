У ДСНС попередили про погіршення погодних умов у понеділок
У столиці завтра пориви вітру 15-20 м/с
У Карпатах та Луганській області вночі 22 вересня очікуються заморозки
У понеділок, 22 вересня, по всій території України, окрім західних областей, очікується погіршення погодніх умов.
Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
«22 вересня в Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності)», - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що у Карпатах та Луганській області вночі 22 вересня очікуються заморозки 0...-3 (ІІ рівень небезпечності).
«23 вересня на півночі Лівобережжя на поверхні грунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності). По Київській області 22 вересня пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності)», - додали в ДСНС..
У столиці 22 вересня пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності).