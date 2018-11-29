Сильний вітер завадив SpaceX запустити ракети з 64 супутниками



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Falcon 9 запустять пізніше

Старт перенесли через сильний вітер, що спостерігається на великих висотах в зоні запуску

Американська компанія SpaceX перенесла з 29 листопада на 2 грудня запуск ракети-носія Falcon 9, яка повинна була доставити на орбіту понад 60 мікросупутників, призначених для використання компаніями і урядовими структурами 17 країн. Про це йдеться в повідомленні SpaceX на сторінці в Twitter.



Старт перенесли «через вкрай сильний вітер, що спостерігається на великих висотах» в зоні запуску. При цьому, як повідомили в компанії, жодних проблем з носієм і вантажем не спостерігається.



Запуск відбудеться з бази американських ВПС Ванденберг (штат Каліфорнія). Йдеться про 64 мікросупутники, які запустять на низьку сонячно-синхронну орбіту (висота 600-800 км) на замовлення державних структур та комерційних підприємств низки країн, включаючи США, Бразилію, Великобританію, Німеччину, Іспанію, Італію, Канаду, Південну Корею, Австралію, Казахстан, Індію.