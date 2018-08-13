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    Силовики у Єгипті вбили шістьох підозрюваних у підготовці нападів на церкви

    • Розсилка
    Силовики у Єгипті вбили шістьох підозрюваних у підготовці нападів на церкви

    Рейд провели через кілька днів після спроби нападу на церкву поблизу Каїра

    Єгипетські сили безпеки вбили шістьох ймовірних бойовиків під час рейду в одному з будинків на околиці Каїра. Про це з посиланням на заяву міністерства внутрішніх справ країни в понеділок повідомляє Reuters.

    Як повідомляється, чоловіки планували атакувати «життєво важливі об'єкти і християнські церкви, а також збройні сили і поліцію під час святкування (мусульманського) Ід аль-Адха (Курбан-байрама - ред.)», - повідомили в міністерстві.

    Єгипетська влада також опублікувала фотографії закривавлених тіл із закритими обличчями, штурмові гвинтівки і рушниці, що лежать на підлозі поруч з ними.

    Рейд провели через кілька днів після спроби нападу на церкву поблизу Каїра. Сили безпеки заарештували сімох осіб, підозрюваних у причетності до цього інциденту.

    Паралельно єгипетські війська вбили 12 підозрюваних бойовиків під час рейдів на Північному Синаї, повідомили в середу в державних ЗМІ.

     

    Єгипет
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