Силовики у Єгипті вбили шістьох підозрюваних у підготовці нападів на церкви



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рейд провели через кілька днів після спроби нападу на церкву поблизу Каїра

Єгипетські сили безпеки вбили шістьох ймовірних бойовиків під час рейду в одному з будинків на околиці Каїра. Про це з посиланням на заяву міністерства внутрішніх справ країни в понеділок повідомляє Reuters.

Як повідомляється, чоловіки планували атакувати «життєво важливі об'єкти і християнські церкви, а також збройні сили і поліцію під час святкування (мусульманського) Ід аль-Адха (Курбан-байрама - ред.)», - повідомили в міністерстві.

Єгипетська влада також опублікувала фотографії закривавлених тіл із закритими обличчями, штурмові гвинтівки і рушниці, що лежать на підлозі поруч з ними.

Рейд провели через кілька днів після спроби нападу на церкву поблизу Каїра. Сили безпеки заарештували сімох осіб, підозрюваних у причетності до цього інциденту.

Паралельно єгипетські війська вбили 12 підозрюваних бойовиків під час рейдів на Північному Синаї, повідомили в середу в державних ЗМІ.