Держбюро розслідувань відкрило справу через запис розмови Порошенка та Байдена документ



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Джо Байден та Петро Порошенко

Провадження відкрили не за заявою, а на підставі «самостійного виявлення слідчим кримінального правопорушення»

Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу через запис розмови експрезидента Петра Порошенка та колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

Про це УП повідомило джерело у правоохоронних органах, а також надало відповідний витяг з ЄРДР.

У документі зазначається, що справу порушено за ч.3 статті 359 (Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу.

Провадження відкрили не за заявою, а на підставі «самостійного виявлення слідчим кримінального правопорушення».

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У короткому викладі обставин наголошується, що «можливе незаконне використання спеціальних технічних засобів отримання інформації може заподіяти шкоду державним інтересам».

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова відкрила кримінальне провадження за записами розмов Джозефа Байдена і Петра Порошенка від 16 листопада 2016 року, оприлюдненими депутатом Ради Андрієм Деркачем (позафракційний).

За словам президента, правоохоронні органи повинні встановити, чи була в цих розмовах державна зрада.

«Це тільки перший дзвіночок (цієї команди)», – прокоментував Зеленський записи Деркача.

До слова, український дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США у 2015-2019 роках Валерій Чалий вважає, що «плівки Деркача» вернуться бумерангом тим, хто розраховує використати їх проти Порошенка.