«Незаконні виклики невідомо куди». Адвокат Порошенка пояснив, чому «відосик» від ДБР – це не повістка



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ДБР знову хоче викликати Петра Порошенка на допит

Захисник розповів, які «пригоди» готує Порошенку ДБР, Офіс Зеленського та Росія

Адвокат п’ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань був змушений нагадати українській владі, як мають виглядати офіційні виклики на допит. Про це захисник повідомив у своєму блозі. Він наголосив, що «задовольняти незаконні виклики невідомо куди з єдиною метою порадувати президента Зеленського і його російських партнерів» команда Порошенка не збирається.

«Не встиг президент Зеленський під час сумнозвісної пресконференції в черговий раз відкрито замовити переслідування свого головного політичного опонента, як слідчі ДБР запопадливо заходилися те замовлення виконувати.

Президент Зеленський, його Офіс і проросійські поплічники намагаються дошкулити п’ятому президенту вже рік. Тепер мало хто сумнівається, що з вироками не склалося. Нічого пред’явити», – переконаний Ігор Головань.

«І єдине, що здатні запропонувати слідчі замовнику – це влаштувати Петру Порошенку «пригоди» у вигляді допитів як свідка, повернувшись до розміщення на сайті ДБР таких любих президенту Зеленському «відосиків», публікація яких у мережі на думку креативних слідчих має замінити вручення повістки у встановленому КПК порядку», – пише адвокат.

Він нагадує, що порядок здійснення виклику у кримінальному провадженні врегульовано статтею 135 КПК України. «Там про «відосики» – жодного слова. Особа викликається до слідчого шляхом вручення повістки. Потурати порушенням закону ми не будемо. Це перше», – пише Головань.

«По-друге, влада вже не криється, відверто заявляючи про свій намір за будь-яку ціну «нейтралізувати» головного політичного опонента притаманним «русскому міру» шляхом репресій.

Фейкові провадження, що їх «розслідує» ДБР, очевидно спрямовані проти Петра Порошенка. Не знайшовши нічого протиправного у діяльності п’ятого президента України, слідчі ДБР у пристрасному бажанні виправдати сподівання президента Зеленського заглибилися в історію і намагаються знайти щось протиправне у діяльності Петра Порошенка тих часів, коли майбутній Президент Порошенко купував картини видатних майстрів, а майбутній президент Зеленський залишив посаду генерального продюсера телеканалу «Інтер», щоб перейти на канал Коломойського», – нагадує адвокат Головань.

Головань також зауважив, що спроби допитати Порошенка як свідка у провадженні, очевидно спрямованому проти нього, є грубим порушенням конституційного принципу верховенства права.

«Де-юре Порошенко свідок, а де-факто його вже публічно оголосили звинуваченим. Є що пред’явити – хай пред’являють, а задовольняти незаконні виклики невідомо куди з єдиною метою порадувати президента Зеленського і його російських партнерів ми не маємо жодного бажання», – наголошує адвокат Порошенка.

«Про «невідомо куди». Головний герой «відосика» слідчий Дощенко працює у Другому відділі Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, ГСУ ДБР. До чого тут військовослужбовці? В інших відділах вже «нема дурних» розслідувати замовні справи з сумнівними перспективами?», – припускає Головань.

Він зазначає, що слідчий у відео начебто «викликає» Петра Порошенка на вулицю Петлюри, 15, однак відповідний слідчий відділ розташовано на вулиці Панаса Мирного, 28.

«Загальновідомо, що будівля на Панаса Мирного,28 порожня. Єдина мета липового наказу – залишити правопорушників з ДБР під «парасолькою» суддів Печерського суду, лояльних до агентів впливу держави-агресора. Однак відповідно до статті 224 КПК України проводити допит у місці іншому, ніж місце проведення досудового розслідування, допускається лише за погодженням із особою, яку мають намір допитати. Петро Порошенко такого погодження не надавав», – повідомив адвокат п’ятого президента.

Раніше адвокати Головань і Новіков заявили, що президент Зеленський публічно пообіцяв «пригоди» Порошенку, і ДБР це відпрацьовує.

Зазначимо, що Держбюро розслідувань відкрило справу через запис розмови Порошенка та Байдена. До слова, український дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США у 2015-2019 роках Валерій Чалий вважає, що «плівки Деркача» вернуться бумерангом тим, хто розраховує використати їх проти Порошенка.

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