Силовики вилучили арсенал зброї у екс-бійця «Правого сектора»

У чоловіка виявлено та вилучено 6 гранат із запалами до них, міна, підривник до міни, 2 пістолети, набої до них, бойові ножі та амуніцію

Правоохоронці провели обшуки на покинутій базі Добровольчого українського корпусу «Правий сектор» і вилучили там арсенал зброї в колишнього бійця. Про це повідомляє прокуратура Донецької області, яка діяла спільно з управлінням карного розшуку, детективами поліції області та спецпідрозділом КОРД. За даними правоохоронців,



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Колишній представник ДУК ПС

У чоловіка виявлено та вилучено 6 гранат із запалами до них, міна, підривник до міни, 2 пістолети, набої до них, бойові ножі та амуніцію

Правоохоронці провели обшуки на покинутій базі Добровольчого українського корпусу «Правий сектор» і вилучили там арсенал зброї в колишнього бійця.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області, яка діяла спільно з управлінням карного розшуку, детективами поліції області та спецпідрозділом КОРД.

За даними правоохоронців, «мешканець Донецька раніше входив до складу непередбаченого законом збройного формування ДУК «Правий сектор», а після його розформування вирішив залишитися у м. Новогродівка».

«Місцем проживання колишнього бійця стала покинута база, де раніше дислокувався вказаний батальйон», – зазначає прокуратура.

«Під час санкціонованих судом обшуків у чоловіка виявлено та вилучено 6 гранат із запалами до них, міна, підривник до міни, 2 пістолети, набої до них, бойові ножі та амуніцію», – заявляє відомство.

«Перераховане чоловік разом із своєю 18-річною жінкою, за їхніми словами, отримали від волонтерів. У подальшому пара планувала передати вилучене на лінію розмежування особам, які беруть участь у бойових діях», – додає обласна прокуратура.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 263 КК України.

Тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.