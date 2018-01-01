Син Луценків знову зробив недешевий подарунок впливовим батькам

Вартість дарунку оцінюється у 170 тисяч гривень

Подружжя генпрокурора і народного депутата від БПП Юрія та Ірини Луценків задекларували подарунок у негрошовій формі. Як стало відомо «Главкому», відповідні зміни 2 січня з’явилися у їхніх електронних деклараціях. Вартість подарунку становить 170 тис. грн. Дарувальником виступив старший син Луценків Олександр. Раніше Олександр



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Олександр, Юрій та Ірина Луценки

Вартість дарунку оцінюється у 170 тисяч гривень

Подружжя генпрокурора і народного депутата від БПП Юрія та Ірини Луценків задекларували подарунок у негрошовій формі.

Як стало відомо «Главкому», відповідні зміни 2 січня з’явилися у їхніх електронних деклараціях.

Вартість подарунку становить 170 тис. грн. Дарувальником виступив старший син Луценків Олександр.

Раніше Олександр Луценко вже робив подібний подарунок своїм батькам. Так, у серпні 2017 року обоє Луценків задекларували подарунок у негрошовій формі вартістю 119,3 тис. грн.

Нагадаємо, що минулого року генпрокурор відгуляв весілля старшого сина у заміському комплексі під Києвом. Окрім президента Петра Порошенка, який прибув разом із дружиною, журналісти зафіксували на святкуванні прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, першого віце-прем’єр-міністра Степана Кубіва, колишнього прем’єр-міністра Арсенія Яценюка, мера Києва Віталія Кличка, віце-спікера парламенту Ірину Геращенко, міністра інформаційної політики Юрія Стеця, міністра юстиції Павла Петренка.

Раніше ЗМІ повідомляли, що син Луценка Олександр заробляє на оренді квартир у Києві. Його ТОВ «Бізнес-центр «Лотос» – агентство нерухомості здає в оренду квартири на вул. Еспланадна, 32В у Печерському районі Києва. Це чотириповерховий цегляний будинок, зведений на початку ХХ ст. У будинку 10 квартир, із них вісім – були у власності Світлани Риженко. Пізніше їх викупив народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Гліб Загорій

В 2009 році Світлана Риженко значилась співзасновницею фірми «Українські новітні комунікації» разом зі Степаном Нарембіком, тестем Юрія Луценка. У 2011 р. партнеркою Риженко замість Нарембіка була дружина Луценка Ірина.

Нині 67-річна Світлана Риженко мешкає у будинку в селі Зазим’я Київської області.