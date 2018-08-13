Син Стуса відмовився від співпраці з творцями фільму про батька



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Дмитро Стус не хоче співпрацювати з авторами кінострічки про батька

Син поета наголосив, що «ні до режисерів, ні до фільму його власне ставлення не зміниться» за будь яких умов

Автори фільму про українського поета та політв'язня Василя Стуса порушили усі домовленості щодо стрічки з його сином — Дмитром Стусом. Тепер він відмовляється співпрацювати з творцями фільму про батька.

Про це Дмитро Стус повідомив у коментарі Громадському.

За його словами, близько року тому автори фільму звернулись до нього для консультацій.

«Приблизно рік тому, може менше, вони до мене звертались, я попросив сценарій, після прочитання сценарію я відмовився з ними співпрацювати, на цьому все. Я вважаю, неприйнятний сценарій — ні з етичних міркувань, ні з естетичних», — сказав Дмитро Стус.

Син поета наголосив, що «ні до режисерів, ні до фільму його власне ставлення не зміниться» за будь яких умов, у тому числі, за умови повернення до фільму сцен із Віктором Медведчуком, який був адвокатом Василя Стуса.

«Люди від мого імені поширили купу заяв... Мене просили поговорити з ними про проблематику, ми домовились, що все не буде вириватись з контексту. Але наскільки мені розповідають мої друзі і моя дружина, все це порушено. А з людьми, які порушують свої обіцянки, я нічого не маю спільного», — сказав Дмитро Стус.

«Можливо їм доведеться, щоб фільм не був піратський, звертатись до мене про авторські права (з проханням надати такі, — ред.), але я й тоді не буду з ними говорити», — підкреслив син Стуса.

Як відомо, скандал вибухнув після того, як український актор Геннадій Попенко повідомив, що із кінострічки «Стус» про відомого українського поета, який загинув у радянській тюрмі, викинули сцену суду над письменником. А зі сценарію фільму прибрали будь-які згадки про адвоката Василя Стуса, Віктора Медведчука, який тепер є кумом Путіна.

Роман Бровко, режисер фільму про українського письменника і дисидента Василя Стуса, заявив, що сцену із Віктором Медведчуком прибрали на прохання сина Василя Стуса Дмитра Стуса, генерального директора Національного музею Тараса Шевченка.

11 серпня знімальна група фільму «Стус» заявила про намір дозняти сцену суду, у якій фігуруватиме Віктор Медведчук.

Також прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що хоче, щоб до фільму, до фінансування якого доклалася українська держава, повернули вирізані сцени з Медведчуком.

Адвокат Віктора Медведчука Ігор Кириленко заявив про готовність звернутися до суду, якщо у фільмі «Стус» буде подана «недостовірна інформація» про його клієнта. Також юрист звинуватив прем'єр-міністра Володимира Гройсмана у цензурі.

Молодий юрист Віктор Володимирович Медведчук, який у часи незалежної України став політиком і набув одіозної слави, тоді виступав захисником у процесі над поетом і дисидентом.

Про методи захисту, які використовував Медведчук, писав журнал «Хроника текущих событий»: «Адвокат у своїй промові сказав, що всі злочини Стуса заслуговують покарання, але він просить звернути увагу на те, що Стус, працюючи у 1979—1980 рр. на підприємствах Києва, виконував норму; крім того, він переніс тяжку операцію шлунка.

У 2016 році, до 25-ї річниці незалежності України, адвокати Роман Титикало та Ілля Костін підготували «правовий аналіз судової справи дисидента 35 років потому». Серед іншого, вони стверджували, що «Визнаючи в суді вину свого підзахисного Стуса (при запереченні вини самим підзахисним), адвокат Медведчук порушив свій професійний обов'язок, фактично відмовився від захисту Стуса, чим грубо порушив право останнього на захист у суді».

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