«Маска на бороді». Столична влада назвала головні причини зростання хворих на Covid-19



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Одна з причин – кияни не дотримуються маскового режиму в громадських місцях

Столичний Департамент охорони здоров’я просить мешканців Києва схаменутися

Заступниця директора Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Галина Зборомирська пояснила, чому в столиці продовжується приріст хворих на коронавірус. Про це чиновниця розповіла в інтерв’ю «Главкому».

За словами Зборомирської, кияни перестали дотримуватися карантинних заходів, що і призвело до різкого зростання кількості інфікованих.

«Головна причина – порушення людьми елементарних правил поведінки. Я маю на увазі дотримання маскового режиму в громадських місцях. Ви подивіться, в метро, маршрутках багато людей роблять вигляд, ніби вони в масці. Але ця маска під бородою, тобто і рот, і ніс відкриті. Фактично, усі люди без масок. Інша причина – поїздки громадян на відпочинок. Багато взагалі не вірять у те, що коронавірусна хвороба – серйозне захворювання. Вони порівнюють його з простим гострим респіраторним вірусним захворюванням», – зазначила Зборомирська.

Крім того, чиновниця розповіла про стан сімох опорних лікарень для боротьби з Covid-19, які були визначені ще на початку епідемії.

«До надання допомоги пацієнтам з коронавірусною інфекцією у нас вже підключені не тільки лікарні першої хвилі, а й лікарні другої. Також перепрофільовуються відділення інших лікарень. Якщо говорити про ліжка, то виділено 1995 ліжок для надання медичної допомоги таким хворим, в тому числі 126 для дітей і 28 для вагітних», – додала Зборомирська.

Нагадаємо, що Шмигаль заявив, що адаптивний карантин «очевидно буде продовжений» після 31 жовтня.

Як повідомляв «Главком», на початку вересня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що коронавірусні лікарні у Києві заповнені на 54%.

За словами голови Управління Держпродспоживслужби у столиці Олега Рубана, посилити карантин можуть, якщо завантаження ліжкового фонду перевищуватиме 75%.