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    Синод Московської церкви попросив Варфоломія відкликати з України Томос

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    Синод Російської православної церкви в Україні - Синод Московської церкви попросив Варфоломія відкликати з України Томос
    Синод Російської православної церкви в Україні

    У Московській церкві вважають, що патріарх Варфоломій «має визнати свою помилку і працювати над її виправленням»

    Священний Синод Російської православної церкви в Україні (колишня УПЦ МП) звернувся до Вселенського патріарха Варфоломія із закликом відкликати Томос про автокефалію Православної церкви України.

    Відповідне рішення було прийняти на засідання Синоду 3 квітня, повідомляється на  сайті Московської церкви.

    «Слід констатувати, що дії Константинопольського патріархату в Україні завдали великої шкоди українському православ’ю, а також стали загрозою для всеправославної єдності. Вважаємо, що Константинопольський патріархат і особисто патріарх Варфоломій має визнати свою помилку і працювати над її виправленням», - йдеться в заяві.

    Синод наголосив, що «жодна з помісних православних церков не визнала цього незаконного діяння Константинопольського патріархату».

    «Способом виправлення цієї помилки могло би бути відкликання Томосу, заклик до розкольників про покаяння в гріху розколу та скликання Всеправославного зібрання задля соборного вирішення українського церковного питання», - додається в ухвалі Синоду.

    Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

    6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

    7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію. Відео церемонії можна подивитися тут.

    9 січня Томос підписали усі члени синоду Вселенського патріархату (фото).

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