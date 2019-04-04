Синод Московської церкви попросив Варфоломія відкликати з України Томос



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Синод Російської православної церкви в Україні

У Московській церкві вважають, що патріарх Варфоломій «має визнати свою помилку і працювати над її виправленням»

Священний Синод Російської православної церкви в Україні (колишня УПЦ МП) звернувся до Вселенського патріарха Варфоломія із закликом відкликати Томос про автокефалію Православної церкви України.

Відповідне рішення було прийняти на засідання Синоду 3 квітня, повідомляється на сайті Московської церкви.

«Слід констатувати, що дії Константинопольського патріархату в Україні завдали великої шкоди українському православ’ю, а також стали загрозою для всеправославної єдності. Вважаємо, що Константинопольський патріархат і особисто патріарх Варфоломій має визнати свою помилку і працювати над її виправленням», - йдеться в заяві.

Синод наголосив, що «жодна з помісних православних церков не визнала цього незаконного діяння Константинопольського патріархату».

«Способом виправлення цієї помилки могло би бути відкликання Томосу, заклик до розкольників про покаяння в гріху розколу та скликання Всеправославного зібрання задля соборного вирішення українського церковного питання», - додається в ухвалі Синоду.

Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію. Відео церемонії можна подивитися тут.

9 січня Томос підписали усі члени синоду Вселенського патріархату (фото).