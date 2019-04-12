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    Синоптик дала несприятливий прогноз до кінця тижня: насувається циклон

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    Синоптик дала несприятливий прогноз до кінця тижня: насувається циклон

    Погода в Україні в найближчі дні буде мінливою

    Погода в Україні в найближчі дні буде прохолодною і вологою, а на вихідних холодні повітряні маси захоплять всю територію країни.

    Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у своєму блозі на сайті opinionua.com.

    Діденко зазначила, що в найближчі дні очікуються періодичні дощі, місцями навіть з грозами, а тепло збережеться лише в східних областях.

    «У найближчі дні в Україні атмосферні фронти і циклони принесуть періодичні дощі. А іноді навіть з грозами. Дощі чергуватимуться з проясненнями, але йти будуть по-літньому типу – місцями і від невеликих до помірних за короткий термін», - розповіла синоптик.

    Температура повітря буде найнижчою в західних областях, а на сході України в найближчі два дні буде тепло, а потім теж температура почне знижуватися.

    «11-12 квітня холодно буде на заході і півночі України, удень +8 +13 градусів, а от на сході, півдні і в більшості центральних областей градуси будуть нагадувати про літо, +16 +22 градуси. І саме в цих регіонах і можливі грози«, - повідомила Діденко і додала, що похолодання охопить всю країну вже на вихідних.

    «На вихідних, 13-14 квітня, прохолодна погода з заходу пошириться на більшу частину території України. Однак дощі залишаться лише 13 квітня у східній частині, а 14 квітня - в південній. Значна ж частина України буде перебувати в сухій повітряній масі», - додала синоптик.

    У столиці в найближчі дні буде прохолодно і на вихідних пройдуть невеликі дощі.

    «У Києві друга половина тижня очікується з прохолодною погодою - у столиці в нічні години передбачається + 3 + 6 градусів, у денні + 9 + 12 градусів. Періодичні дощі ймовірні 11-12 квітня», - зазначила Діденко.

    прогноз погоди повітря
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