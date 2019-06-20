Синоптик попереджає: спека наприкінці тижня лише посилиться графіка



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В Україні температура повітря вдень досягатиме +30+36 градусів

Погода в Україні: до кінця тижня очікується посилення спеки. Про це у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

Синоптик зазначає, що в Україні температура повітря вдень досягатиме +30+36 градусів. На заході з 22-го червня буде трохи свіжіше, +24+29 градусів.

«Тому плануйте вихідні безпечно та згідно прогнозу погоди. Адже відкрите сонце і навіть перебування в тіні за умов такої спеки можуть спровокувати сонячний або тепловий удар», - написала вона.

Зокрема, прогнозується, що грозові дощі 21 червня пройдуть у західних областях, подекуди переходячи у зливи, із шквалом чи градом.

«Локальні дощі можуть поширитися на Житомирщину, Вінниччину та ввечері на Одещину. На решті території України - суха повітряна маса, висока пожежна небезпека», - зазначила синоптик.

У той самий момент, Діденко прогнозує , що у Києві 21-го червня буде спека. Температура повітря прогнозується +31+33 градуси, буде сухо. Найближчий дощ у столиці очікується 24-го червня, а послаблення спеки, за попередніми прогнозами, припадає на 26-те червня, на середу. Температура повітря знизиться до +25+28 градусів.

«На наступному тижні, якраз, коли в нас температура повітря знизиться до комфортної, сильна спека обрушиться на країни Західної Європи.

Атмосфера працює, пульсує, тому краще не нарікати, а уважно стежити за професійними прогнозами погоди», - написала вона.