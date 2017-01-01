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    Синоптик розповіла, коли в Україні знову потеплішає

    30 листопада та 1 грудня у більшості областей буде штормовий вітер
    Вже завтра в Україні почне підвищуватися температура повітря, що відбуватиметься протягом тижня. Про це в ефірі Еспресо.TV розповіла синоптик Наталка Діденко. Вона зауважила, що сьогодні і завтра в країні переважатиме волога і холодна погода. Завтра дощі з мокрим снігом очікуються практично в усіх областях, крім північного сходу.
    • Сьогодні, 11:13
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    30 листопада та 1 грудня у більшості областей буде штормовий вітер

    Вже завтра в Україні почне підвищуватися температура повітря, що відбуватиметься протягом тижня.

    Про це в ефірі Еспресо.TV розповіла синоптик Наталка Діденко.

    Вона зауважила, що сьогодні і завтра в країні переважатиме волога і холодна погода. Завтра дощі з мокрим снігом очікуються практично в усіх областях, крім північного сходу. Температура повітря суттєво не зміниться. За словами синоптика, в країні очікується потепління.

    «Вже завтра у південній частині відчутно потепліє, 30 листопада - у більшій частині України, окрім заходу. І 1 та 2 грудня буде досить висока температура повітря, десь в межах +4 +9 вдень, але вона буде поєднуватися з дощем та посиленням вітру», - наголосила Діденко. 

    Вона додала, що 30 листопада та 1 грудня у більшості областей буде штормовий вітер.  

     

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