Синоптик розповіла, скільки ще в Україні лютуватимуть морози

Морози в Україні протримаються ще кілька днів

В Україні наразі панує антициклон «Крістіан» - ясна погода з морозами, - але у неділю, 28 січня, прийде потепління. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко. «Якраз у нас зараз метеорологічна класика - ясна погода з морозяками. Лише на сході ще затримується сніг, але й звідти завтра опади



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Морози в Україні протримаються ще кілька днів

В Україні наразі панує антициклон «Крістіан» - ясна погода з морозами, - але у неділю, 28 січня, прийде потепління. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко.

«Якраз у нас зараз метеорологічна класика - ясна погода з морозяками. Лише на сході ще затримується сніг, але й звідти завтра опади підуть», - зазначила вона.

За її даними, у четвер, 25 січня, в усій Україні очікується суха переважно ясна погода з температурою повітря найближчої ночі -8-14, місцями -15-20 градусів. Завтра вдень -4-9, на Сумщині, Харківщині, Луганщині -8-12 градусів. «Найвищі градуси будуть у західних областях - вночі -3-10, вдень 25 січня від 4 морозу до 2 градусів тепла», - повідомила Діденко.

У Києві у четвер також сухо малохмарно і морозно. Найближчої ночі -14-17 градусів, вдень у четвер -6-8 градусів.

«Мороз ще трохи полютує, а серйозно потепліє у неділю, 28 січня», - прогнозує синоптик.

Вона також повідомила, що зараз Україна - одна з найхолодніших країн у Європі. «У Франції, Німеччині, Італії, Великій Британії, навіть у Швеції та Норвегії (щоправда, у південних їхніх районах) температура повітря навіть зранку становить 4-13 градусів тепла! У нас крутіше - у нас антициклон!» - написала Діденко.