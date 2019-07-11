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    Події в Україні

    Прогноз погоди на четвер: в Україні буде хмарно та прохолодно

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    11 липня в Україні утримається хмарна погода з проясненнями - Прогноз погоди на четвер: в Україні буде хмарно та прохолодно
    11 липня в Україні утримається хмарна погода з проясненнями
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    У Києві сьогодні вдень невеликий дощ, температура до +20°

    В Україні у четвер, 11 липня, утримається хмарна погода з проясненнями, вдень у більшості областей очікується невеликий дощ, місцями гроза.

    Про це йдеться у пронозі Укргідрометценту.

    «11 липня хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень у більшості областей невеликий дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 8-13°, вдень 17-22°, у південній частині вночі 11-16°, вдень 21-26°», - зазначається у повідомленні.

    В Криму грозові дощі, температура вночі 17-19°, вдень 22-24°. В Карпатах дощі, температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.

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    У Києві сьогодні вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Температура у столиці вночі становитиме 9-11°, вдень 18-20°.

    Нагадаємо, потепління, за попередніми прогнозами, розпочнеться 20-22 липня.

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