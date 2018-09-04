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    Синоптики б’ють на сполох: на Харківщині більше місяця не було дощів

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    Синоптики б’ють на сполох: на Харківщині більше місяця не було дощів

    У Гідрометцентрі пояснили, що відсутність опадів викликана переважанням полів високого тиску, тобто антициклонів

    У серпні цього року на Харківщині фактично не було опадів. Останнього разу така засуха була зафіксована у 1849 році.

    Про це повідомила завідуюча сектором метеорологічних прогнозів Харківського регіонального центру з гідрометеорології Євгенія Ляшенко.

    «У Харкові з 25 липня не було дощів. По області були незначні опади - у Великобурлукському і Коломакському районах. Там випало на 0,8 мм, що складає 2% місячної норми опадів. Внаслідок високих температур, які спостерігалися у серпні, та відсутністі опадів почала утворюватися повітряно-ґрунтова засуха. Тобто вологість повітря менше 13%, у метровому шарі землі також практично неприсутня волога», - розповіла синоптик.

    У Гідрометцентрі пояснили, що відсутність опадів викликана переважанням полів високого тиску, тобто антициклонів. Такі погодні умови вкрай несприятливі для дозрівання нинішнього врожаю і планування на майбутній рік.

    «Земля жорстка та суха - туди нічого не можна посіяти. Річки почнуть міліти», - пояснила Ляшенко.

    За її словами, 9 вересня температура буде поступово знижуватися. Після цієї дати можуть початися дощі. Однак вони будуть незначними.

    «Щоб загасити засуху потрібні суттєві опади, яких ми поки не бачимо», - зауважила синоптик.

    Раніше повідомлялося, що 5 вересня денна температура в Україні трохи знизиться.

    Джерело: УНН

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