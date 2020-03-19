Синоптики обіцяють суттєву зміну погоди - похолодання та сніг



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На віхідних антициклон Юрген відтискатиме тепло з України , фронти пручатимуться. І в зоні їхніх синоптичних бойових дій сипатиме мокрим снігом, дощем та сильним вітром

Завтра, 20-го березня, у День весняного рівнодення в Україні переважатиме тепла погода, проте інша повітряна маса поступово розчинятиме сьогоднішнє квітневе тепло. Температура повітря на Півночі, наприклад, вже становитиме +9+12 градусів. Про це повідомила синоптик наталка Діденко у Facebook.

На решті території України 20-го березня, за даними синоптика, очікується +10+14 градусів. У південній частині, більшості Центру та на Закарпатті +13+17 градусів.

Дощі завтра найбільш ймовірні у західних областях України та на Півдні.

У Києві День весняного рівнодення вже дихне свіжішим повітрям, +10, +11 градусів, якісь серйозні опади - навряд.

«А тепер - ахтунг! В суботу-неділю в Україну заходить суттєве похолодання, антициклон Юрген (карта) відтискатиме тепло з наших широт, фронти пручатимуться. І в зоні їхніх синоптичних бойових дій і сипатиме мокрим снігом, дощем та сильним вітром», - попереджає синоптик.

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Починаючи із суботи, з 21 березня, за даними Діденко, в Україні очікується суттєва зміна погоди - поступове похолодання (Південь та Схід ще в суботу побудуть у теплі, але не довго), надалі опади у вигляді дощу та снігу, посилення вітру до штормових значень.

«У ніч на неділю стовпчики термометрів опустяться вже до «мінусів». Холодна погода триватиме й далі, аж ближче до наступних вихідних повітря почне прогріватися», - підсумувала синоптик.