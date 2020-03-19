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    Сьогодні в Україні збережеться суха і тепла погода

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    19 березня в Україні буде без опадів - Сьогодні в Україні збережеться суха і тепла погода
    19 березня в Україні буде без опадів

    У Києві в четвер повітря прогріється до 16°

    В Україні у четвер, 19 березня, синоптики не прогнозують опадів, температура вдень – від 7° до 17° тепла.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «19 березня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у східних, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях 2-7° морозу; вдень 12-17° тепла, в Карпатах 7-12°», - зазначається у повідомленні.

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    У Києві сьогодні опадів не передбачається, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 14-16°.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна вітер
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