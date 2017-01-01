  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Синоптики оголосили штормове попередження на заході та сході України

    Метеорологи прогнозують пориви вітру 15-20 м/с
    Український гідрометцентр оголосив штормове попередження на заході та сході України на понеділок, 25 грудня. Відповідне повідомлення розміщено у мережі Facebook. «Штормове попередження! 25 грудня в західних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с», - сказано у ньому. Загалом у понеділок по Україні буде дощова погода, прогнозуються
    • Вчора, 18:59
    • Розсилка

    Метеорологи прогнозують пориви вітру 15-20 м/с

    Український гідрометцентр оголосив штормове попередження на заході та сході України на понеділок, 25 грудня. Відповідне повідомлення розміщено у мережі Facebook.

    «Штормове попередження! 25 грудня в західних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с», - сказано у ньому.

    Загалом у понеділок по Україні буде дощова погода, прогнозуються синоптики.

    Раніше штормове попередження оголошувалось по Україні 20 грудня.

    прогноз погоди Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ