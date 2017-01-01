Синоптики оголосили штормове попередження на заході та сході України

Метеорологи прогнозують пориви вітру 15-20 м/с

Український гідрометцентр оголосив штормове попередження на заході та сході України на понеділок, 25 грудня. Відповідне повідомлення розміщено у мережі Facebook. «Штормове попередження! 25 грудня в західних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с», - сказано у ньому. Загалом у понеділок по Україні буде дощова погода, прогнозуються