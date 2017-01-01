Синоптики оголосили штормове попередження на заході та сході України
- Вчора, 18:59
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Метеорологи прогнозують пориви вітру 15-20 м/с
Український гідрометцентр оголосив штормове попередження на заході та сході України на понеділок, 25 грудня. Відповідне повідомлення розміщено у мережі Facebook.
«Штормове попередження! 25 грудня в західних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с», - сказано у ньому.
Загалом у понеділок по Україні буде дощова погода, прогнозуються синоптики.
Раніше штормове попередження оголошувалось по Україні 20 грудня.