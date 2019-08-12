Синоптики попередили про грози з градом
14 серпня у західних областях очікується зниження денної температури на 5-10°С
В ряді областей України у вівторок, середу синоптики прогнозують погіршення погодних умов.
Про це повідомляє Український гідрометцентр на своїй сторінці у Facebook.
«В зв'язку з переміщенням активного атмосферного фронту із Центральної Європи у західних, північних та Вінницькій областях 13-14 серпня очікуються грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с», - говориться у повідомленні.
За прогнозами синоптиків, вдень 13 серпня та протягом доби 14 серпня на заході країни значні дощі, в окремих районах шквали 25-28 м/с.
14 серпня у західних областях очікується зниження денної температури до 20-25°С(на 5-10°С).
Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань порадив українцям їхати на море наприкінці серпня, у вересні. Як прогнозує Горбань, на півдні України температура повітря сприятиме відпочинку якраз на початку осені.