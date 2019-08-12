Синоптики попередили про грози з градом



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14 серпня у західних областях очікується зниження денної температури на 5-10°С

В ряді областей України у вівторок, середу синоптики прогнозують погіршення погодних умов.

Про це повідомляє Український гідрометцентр на своїй сторінці у Facebook.

«В зв'язку з переміщенням активного атмосферного фронту із Центральної Європи у західних, північних та Вінницькій областях 13-14 серпня очікуються грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с», - говориться у повідомленні.

За прогнозами синоптиків, вдень 13 серпня та протягом доби 14 серпня на заході країни значні дощі, в окремих районах шквали 25-28 м/с.

14 серпня у західних областях очікується зниження денної температури до 20-25°С(на 5-10°С).

Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань порадив українцям їхати на море наприкінці серпня, у вересні. Як прогнозує Горбань, на півдні України температура повітря сприятиме відпочинку якраз на початку осені.