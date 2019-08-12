  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Синоптики попередили про грози з градом

    • Розсилка
    Синоптики попередили про грози з градом

    14 серпня у західних областях очікується зниження денної температури на 5-10°С

    В ряді областей України у вівторок, середу синоптики прогнозують погіршення погодних умов.

    Про це повідомляє Український гідрометцентр на своїй сторінці у Facebook.

    «В зв'язку з переміщенням активного атмосферного фронту із Центральної Європи у західних, північних та Вінницькій областях 13-14 серпня очікуються грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с», - говориться у повідомленні.

    За прогнозами синоптиків, вдень 13 серпня та протягом доби 14 серпня на заході країни значні дощі, в окремих районах шквали 25-28 м/с.

    14 серпня у західних областях очікується зниження денної температури до 20-25°С(на 5-10°С).

    Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань порадив українцям їхати на море наприкінці серпня, у вересні. Як прогнозує Горбань, на півдні України температура повітря сприятиме відпочинку якраз на початку осені.

    Читайте також
    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна повітря дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ