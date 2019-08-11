Синоптик запевнив, що в Україні на морі можна буде відпочивати ще й у вересні



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35 градусів або більше - такого вже не прораховується - стноптик

Температура повітря в кінці літа і на початку осені буде комфортною - тепло, але не дуже жарко - Горбань

Народний синоптик Леонід Горбань порадив українцям їхати на море наприкінці серпня у вересні.

Як прогнозує Горбань, на півдні України температура повітря сприятиме відпочинку якраз на початку осені.

За словами синоптика, температура повітря в кінці літа і на початку осені буде комфортною - тепло, але не дуже жарко.

«Хто хоче ще відпочити на море - будь ласка. Температура до 17 серпня (в Одеській області. - ред.) Тримається на рівні + 29 ... + 31 градусів. І до кінця місяця вона буде на рівні + 26 ... 28 градусів», - розповів Горбань.

«Але 35 або більше - такого вже в серпні місяці не прораховується», - обнадіяв він.

За підрахунками Горбаня, сприятливі для відпочинку синоптичні умови на курортах Одеської області збережуться і в вересні.

«Вересень - можна ще відпочивати. На півдні ще в вересні буде хороша погода», - запевнив народний синоптик.