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    Суспільство

    Синоптик запевнив, що в Україні на морі можна буде відпочивати ще й у вересні

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    35 градусів або більше - такого вже не прораховується - стноптик - Синоптик запевнив, що в Україні на морі можна буде відпочивати ще й у вересні
    35 градусів або більше - такого вже не прораховується - стноптик

    Температура повітря в кінці літа і на початку осені буде комфортною - тепло, але не дуже жарко - Горбань

    Народний синоптик Леонід Горбань порадив українцям їхати на море наприкінці серпня у вересні.

    Як прогнозує Горбань, на півдні України температура повітря сприятиме відпочинку якраз на початку осені.

    За словами синоптика, температура повітря в кінці літа і на початку осені буде комфортною - тепло, але не дуже жарко.

    «Хто хоче ще відпочити на море - будь ласка. Температура до 17 серпня (в Одеській області. - ред.) Тримається на рівні + 29 ... + 31 градусів. І до кінця місяця вона буде на рівні + 26 ... 28 градусів», - розповів Горбань.

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    «Але 35 або більше - такого вже в серпні місяці не прораховується», - обнадіяв він.

    За підрахунками Горбаня, сприятливі для відпочинку синоптичні умови на курортах Одеської області збережуться і в вересні.

    «Вересень - можна ще відпочивати. На півдні ще в вересні буде хороша погода», - запевнив народний синоптик.

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