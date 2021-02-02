Надзвичайники попередили про можливі лавини в Карпатах

На заході та півночі країни температура повітря впала до -4-12 градусів

У регіоні знову очікуються снігопади

У Карпатах сьогодні, 2 лютого, очікуються складні погодні умови. На високогір'ї є ризик сходження лавин. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Отже, значна сніголавинна небезпека у високогір’ї Iвано-Франкiвської області очікується через відновлення снігопаду. Синоптики оголосили третій рівень небезпеки.

Також помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) утримається на високогiр'ї Закарпатської області, а у горах Львівської області очікується низька сніголавинна небезпека (1 рівень).

Станом на ранок 2 лютого на горі Піп Іван Чорногірський (одна з найвищих вершин Українських Карпат) температура повітря складає -5°С, вітер південно-західний 15-16 м/с., хмарно. Видимість до 30 м.

2 лютого на дорогах України, крім південно-східної частини, ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). По Києву та Київській області також ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху на окремих ділянках доріг і вулиць.

Нагадаємо, сьогодні зранку на заході та півночі країни температура повітря впала до -4-12 градусів. У Чернівецькій, Черкаській, Полтавській, південних районах Вінницької, Київської та Сумської областей випало до 20 см снігу.

Синоптики Українського гідрометцентру дали прогноз погоди на сьогодні, на сході та півдні України очікуються дощі.