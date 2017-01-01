Синоптики попередили про погіршення погодних умов

У четвер прогнозуються дощі з мокрим снігом, пориви вітру

У четвер, 30 листопада, в Україні очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посилання на Укргідрометцентр. Так, сьогодні вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях дощ, у Карпатах та на Закарпатті сильні опади, на решті території невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. «Вранці на більшій частині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У четвер прогнозуються дощі з мокрим снігом, пориви вітру

У четвер, 30 листопада, в Україні очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посилання на Укргідрометцентр.

Так, сьогодні вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях дощ, у Карпатах та на Закарпатті сильні опади, на решті території невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.

«Вранці на більшій частині території країни ожеледь, на дорогах ожеледиця, подекуди туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім сходу, пориви 17-22 м/с, у західних областях місцями 25-28 м/с. Температура 2-7° тепла, у південній частині подекуди 9-13°», - йдеться в повідомленні

На Київщині невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Вранці ожеледь, на дорогах ожеледиця, місцями туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с.

Температура по області 2-7° тепла, у Києві 2-4°.