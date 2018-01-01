Синоптики попередили про сильні снігопади на Водохреще

Температура повітря у Києві складе від -1 до +1

Погода на сьогодні: 19 січня майже на всій території України очікується сніг, місцями сильний, подекуди мокрий. Без опадів буде лише на півдні. Температура вдень від -1 до +5, вночі від -6 до +3. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Українські синоптики в західній частині країни прогнозують вночі



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Температура повітря у Києві складе від -1 до +1

Погода на сьогодні: 19 січня майже на всій території України очікується сніг, місцями сильний, подекуди мокрий. Без опадів буде лише на півдні. Температура вдень від -1 до +5, вночі від -6 до +3. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Українські синоптики в західній частині країни прогнозують вночі сніг, місцями сильний, вдень - мокрий сніг, температура повітря від +1 до +3, вночі - від -6 до -3.

У східних регіонах також сніг, температура повітря від -2 до +1 вдень та від -6 до -3 вночі.

У центрі - сніг вночі та мокрий снгі удень, температура від -6 уночі до +1 вдень.

На півночі країни очікується сніг, місцями сильний, температура від -3 до +1, вдень та від -6 до -2 вночі.

На півдні України очікується сніг, крім Одеської області, де мокрий сніг йтиме вночі, а вдень тут дощитиме, температура до +2.

У Криму повітря прогріється до +5.

Погода у Києві на сьогодні: температура повітря вдень від -1 до +1 і від -4 до -2 вночі. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. У столиці вдень і вночі йтиме сніг. На дорогах очікується ожеледиця.