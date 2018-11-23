Синоптики попередили про сильні снігопади у Карпатах



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У Карпатах найближчими днями випаде до 30 сантиметрів снігу

Сильні опади почнуться 25 листопада

У Карпатах через вплив активного циклону з 25 листопада очікуються сильні снігопади, місцями випаде до 30 см опадів.

Про це йдеться на Facebook сторінці прогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах.

«Внаслідок проходження по території Карпат активного циклону очікується:

- 25 листопада - дощ, який перейде у мокрий сніг;

- 26-27 листопада - мокрий сніг, сильний сніг», - йдеться в повідомленні.

Очікується, що приріст снігового покриву складатиме у горах 10-20 см, у високогір'ї - до 30 см.