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    Синоптики попередили про сильний вітер по всій території України

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    <p>4 березня по Україні пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25 м/с</p> - Синоптики попередили про сильний вітер по всій території України

    4 березня по Україні пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25 м/с

    У високогір’ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)

    Українців попередили про сильні пориви вітру по країні у понеділок, 4 березня.

    Як повідомляє прес-служба ДСНС України, за даними Укргідрометцентру, 4 березня по Україні пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25 м/с.

    Крім  південної частини, синоптики прогнозують дощ, у східних областях та на півночі Лівобережжя місцями з мокрим снігом.

    По Києву та області очікується дощ. Вітер південно-західний - 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. 

    Також, за даними Укргідрометцентру, 4-5 березня, внаслідок відлиги, у високогір’ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

    Нагадаємо, 4 березня у деяких регіонах України, за прогнозами синоптиків, температура повітря вдень підвищиться до +14.

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