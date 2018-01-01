Синоптики попередили про ускладнення погодних умов

В усій Україні, крім західних областей, очікується посилення вітру до 15-20 м/с

У результаті впливу активного циклону в Україні в четвер, 18 січня, прогнозується значне ускладнення погодних умов, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій із посиланням на дані Укргідрометцентру. «На території Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей очікуються сильні й



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В усій Україні, крім західних областей, очікується посилення вітру до 15-20 м/с

У результаті впливу активного циклону в Україні в четвер, 18 січня, прогнозується значне ускладнення погодних умов, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій із посиланням на дані Укргідрометцентру.

«На території Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей очікуються сильні й дуже сильні снігопади, хуртовини, утворення снігового покриву заввишки до 40 сантиметрів, у Києві - близько 20 сантиметрів. У Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях сильний дощ із переходом у сніг», - ідеться в повідомленні.

Крім того, в усій Україні, крім західних областей, очікується посилення вітру до 15-20 м/с, у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях - до 25-28 м/с. На дорогах України ожеледиця.

У Київській області очікується сильний мокрий сніг, посилення вітру до 15-20 м/с, хуртовини, подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, утворення снігового покриву заввишки 10-20 см. У східних районах області очікується дуже сильний мокрий сніг, висота снігового покриву сягне 30-40 см.

У Києві очікується сильний мокрий сніг, посилення вітру до 15-18 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця, утворення снігового покриву заввишки 20 см.