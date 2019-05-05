Синоптики попереджають про підйом рівня води в річках



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Підняття рівня води прогнозується у річках басейнів Прута та Сірета у період з 6 по 7 травня

Синоптики попередили про підйом рівня води в річках західних регіонів України впродовж 5-7 травня. Про це повідомляє Укргідрометцентр при Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, через випадіння великої кількості опадів 5-6 травня можливе підняття рівня води у річках Закарпатської області. Рівень підніметься на 0,3 – 1,0 м.

Також, підняття рівня води прогнозується у річках басейнів Прута та Сірета у період з 6 по 7 травня.

Синоптики зазначили, що підйом рівень води в річках не призведе до негативних наслідків.

Як повідомлялось, у неділю, 5 травня у західних, північних та місцями в центральних областях очікуються дощі, на решті території без істотних опадів. Денна температура до 24 градусів, на заході - до 19.