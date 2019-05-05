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    Синоптики попереджають про підйом рівня води в річках

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    Синоптики попереджають про підйом рівня води в річках

    Підняття рівня води прогнозується у річках басейнів Прута та Сірета у період з 6 по 7 травня

    Синоптики попередили про підйом рівня води в річках західних регіонів України впродовж 5-7 травня. Про це повідомляє Укргідрометцентр при Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

    Як повідомляється, через випадіння великої кількості опадів 5-6 травня можливе підняття рівня води у річках Закарпатської області. Рівень підніметься на 0,3 – 1,0 м.

    Також, підняття рівня води прогнозується у річках басейнів Прута та Сірета у період з 6 по 7 травня.

    Синоптики зазначили, що підйом рівень води в річках не призведе до негативних наслідків.

    Як повідомлялось, у неділю, 5 травня у західних, північних та місцями в центральних областях очікуються дощі, на решті території без істотних опадів. Денна температура до 24 градусів, на заході - до 19. 

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