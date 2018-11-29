Синоптики прогнозують двадцятиградусні морози на п’ятницю



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30 листопада в Україні буде холодно

У Карпатах вночі очікується -20 градусів

30 листопада в Києві мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -10...-12 градусів, вдень -5...-7 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-17 градусів, удень -2...-10 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі -15...-20 градусів, вдень -7...-12 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -10...-16 градусів, удень -2...-8 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вдень місцями заметіль, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -9...-17 градусів, вдень -1...-9 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер східний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура повітря вночі -8...-17 градусів, вдень -3...-9 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вдень місцями заметіль, вітер північно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -4...-12 градусів, удень +1...-6 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень мокрий сніг з дощем, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, удень +2...-3 градуси.