Синоптики прогнозують іще п'ять днів відлиги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До кінця тижня в Україні очікується плюсова температура вдень

В Україні у четвер, 7 лютого, опадів не очікується, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

«7 лютого хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вночі на півночі Лівобережжя місцями невеликий сніг. На дорогах, крім південної частини, подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с», - йдеться в повідомленні.

Температура вночі 1-6°, в Карпатах 9-14° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на крайньому заході країни 4-6° тепла; в Криму вночі близько 0°, вдень 1-5° тепла.

В наступні два дні, 8-9 лютого, утримається мінлива хмарність. Без опадів, лише 9 лютого на Приазов'ї місцями невеликий сніг. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер південний, на півдні та сході східний, 3-10 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу (на півдні, 9 лютого і на крайньому заході 2-7° морозу), вдень близько 0°, у західній частині 3-7° тепла; у східних областях та на півночі Лівобережжя вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу.

В Криму хмарно, невеликі опади; температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

Упродовж 10-11 лютого без істотних опадів, лише в західній частині 11 лютого невеликий дощ та мокрий сніг.

Температура вночі 10 лютого 0-6° морозу, у східних областях та на півночі Лівобережжя до 9° морозу, 11 лютого від 4° морозу до 2° тепла, на крайньому заході до 5° тепла; вдень 2-8° тепла, 10 лютого на Закарпатті й Прикарпатті, 11 лютого в західній та південній частинах країни 7-13° тепла (10 лютого на північному сході близько 0°).

У Києві та Київській області 7 лютого хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі у столиці 2-4° морозу, вдень близько 0°; по області вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

8-9 лютого у Києві також опадів не очікується. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу, вдень близько 0°.

Без істотних опадів буде у столиці й 10-11 лютого. Температура вночі 10 лютого 1-6° морозу, 11 лютого від 3° морозу до 2° тепла; вдень 2-7° тепла.



