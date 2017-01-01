Синоптики прогнозують на четвер мокрий сніг із дощем
- Сьогодні, 14:45
-
Розсилка
На дорогах місцями ожеледиця
У четвер, 7 грудня, в Києві хмарно, невеликий мокрий сніг, вдень із дощем, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 градус, вдень +1...+3 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.
На заході України хмарно, уночі невеликий дощ із мокрим снігом, удень невеликий дощ, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень 0...+5 градусів. У Карпатах сніг, температура вночі й вдень -1...-6 градусів.
На півночі України хмарно, невеликий мокрий сніг, удень із дощем, у Сумській, а вночі й у Чернігівської областях без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря в Житомирській і Київській областях уночі +2...-3 градуси, удень 0...+5 градусів, у Сумській і Чернігівській областях уночі 0...-5 градусів, удень близько 0 градусів.
У центрі України хмарно, уночі мокрий сніг, удень із дощем, у Полтавській області без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень 0...+5 градусів.
На сході України хмарно, уночі невеликий мокрий сніг, удень без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +2...-3 градуси.
На півдні України хмарно, місцями невеликий дощ із мокрим снігом, в Одеській, а вдень і в Миколаївській областях без опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, удень +4...+9 градусів, у Запорізькій області 0...+5 градусів.
У Криму хмарно, вночі дощ із мокрим снігом, удень дощ, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, удень +3...+8 градусів.
Джерело: Українські новини