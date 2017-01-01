Синоптики прогнозують на четвер мокрий сніг із дощем

На дорогах місцями ожеледиця

У четвер, 7 грудня, в Києві хмарно, невеликий мокрий сніг, вдень із дощем, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 градус, вдень +1...+3 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України хмарно, уночі невеликий дощ із мокрим снігом, удень невеликий дощ, на дорогах місцями



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мокрий сніг очікується на всій території України

На дорогах місцями ожеледиця

У четвер, 7 грудня, в Києві хмарно, невеликий мокрий сніг, вдень із дощем, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 градус, вдень +1...+3 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, уночі невеликий дощ із мокрим снігом, удень невеликий дощ, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень 0...+5 градусів. У Карпатах сніг, температура вночі й вдень -1...-6 градусів.

На півночі України хмарно, невеликий мокрий сніг, удень із дощем, у Сумській, а вночі й у Чернігівської областях без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря в Житомирській і Київській областях уночі +2...-3 градуси, удень 0...+5 градусів, у Сумській і Чернігівській областях уночі 0...-5 градусів, удень близько 0 градусів.

У центрі України хмарно, уночі мокрий сніг, удень із дощем, у Полтавській області без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень 0...+5 градусів.

На сході України хмарно, уночі невеликий мокрий сніг, удень без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +2...-3 градуси.

На півдні України хмарно, місцями невеликий дощ із мокрим снігом, в Одеській, а вдень і в Миколаївській областях без опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, удень +4...+9 градусів, у Запорізькій області 0...+5 градусів.

У Криму хмарно, вночі дощ із мокрим снігом, удень дощ, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, удень +3...+8 градусів.

Джерело: Українські новини