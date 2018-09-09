Синоптики прогнозують на неділю дощі у всіх регіонах України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві прогнозують мінливу хмарність, без опадів, температура вдень буде від +22 до +24

У неділю, 9 вересня, у всіх областях України пройдуть дощі, максимальна температура підніметься на півдні - до +25 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві прогнозують мінливу хмарність, без опадів, температура вдень буде від +22 до +24, вночі - від +13 до +15.

На заході України температура вдень складе від +19 до +23 градусів, вночі - від +11 до +13. На сході температура вдень від +19 до +24 градусів, вночі - від +13 до +19 градусів.

На півдні вдень прогнозують від +21 до +25 градусів, вночі - від +12 до +16. На півночі вдень - від +21 до +24 градусів, вночі - від +11 до +15.

Раніше повідомлялося, що в Україну прийшла осінь: вночі вже буде до +6.