  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Синоптики прогнозують на неділю дощі у всіх регіонах України

    • Розсилка
    Синоптики прогнозують на неділю дощі у всіх регіонах України

    У Києві прогнозують мінливу хмарність, без опадів, температура вдень буде від +22 до +24

    У неділю, 9 вересня, у всіх областях України пройдуть дощі, максимальна температура підніметься на півдні - до +25 градусів.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    У Києві прогнозують мінливу хмарність, без опадів, температура вдень буде від +22 до +24, вночі - від +13 до +15.

    На заході України температура вдень складе від +19 до +23 градусів, вночі - від +11 до +13. На сході температура вдень від +19 до +24 градусів, вночі - від +13 до +19 градусів.

    uk

    На півдні вдень прогнозують від +21 до +25 градусів, вночі - від +12 до +16. На півночі вдень - від +21 до +24 градусів, вночі - від +11 до +15.

    Раніше повідомлялося, що в Україну прийшла осінь: вночі вже буде до +6.

    Читайте також
    прогноз погоди Укргідрометцентр
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ