Синоптики прогнозують на неділю дощі у всіх регіонах України
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У Києві прогнозують мінливу хмарність, без опадів, температура вдень буде від +22 до +24
У неділю, 9 вересня, у всіх областях України пройдуть дощі, максимальна температура підніметься на півдні - до +25 градусів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У Києві прогнозують мінливу хмарність, без опадів, температура вдень буде від +22 до +24, вночі - від +13 до +15.
На заході України температура вдень складе від +19 до +23 градусів, вночі - від +11 до +13. На сході температура вдень від +19 до +24 градусів, вночі - від +13 до +19 градусів.
На півдні вдень прогнозують від +21 до +25 градусів, вночі - від +12 до +16. На півночі вдень - від +21 до +24 градусів, вночі - від +11 до +15.
Раніше повідомлялося, що в Україну прийшла осінь: вночі вже буде до +6.