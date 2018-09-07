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    Синоптики прогнозують на сьогодні дощі з грозами, місцями можливий град

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    Синоптики прогнозують на сьогодні дощі з грозами, місцями можливий град

    У Києві 7 вересня хмарно з проясненнями, без опадів

    В Україні у п'ятницю, 7 вересня, прогнозуються короткочасні дощі з грозами, на півдні можливий град.

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    «В Україні, крім півночі Лівобережжя, короткочасні дощі, грози, на півдні країни в окремих районах град, у Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях подекуди сильні дощі. Вітер переважно східний, 7-12 м/с, у південній та східній частинах місцями пориви і шквали 15-20 м/с. Температура у західних областях вночі 9-14°, вдень 18-23° (на Закарпатті до 26°); на решті території вночі 13-18°, вдень 22-27°», - йдеться у повідомленні.  

    У Києві 7 вересня хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень близько 25°.

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    На Київщині також хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°.

    Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про град на півдні України.

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