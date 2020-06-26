На заході України негода залишила без світла сім населених пунктів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Залишаються зруйнованими стихією 154 км доріг на Прикарпатті

Інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

«Станом на 7 годину 26 червня залишається знеструмленими сім населених пунктів у двох областях, а саме: Івано-Франківська — шість та Чернівецька — один. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Івано-Франківській області загинуло три особи.

Так, у 262 (було 342) населених пунктах підтоплено 7 тис. 731 будинок (було 14 тис. 471), 13 об’єктів соціальної та побутової сфери (було 17), затоплено 4 тис. 553 підвали (було 7 тис. 100), 12 тис. 411 присадибних ділянок (було 22 тис. 25).

Зокрема, було зруйновано 154 км автодоріг (було 342) та 57 мостів (було 123) у Івано-Франківській 122 та Львівській — один.

Негодою пошкоджено 598 км автодоріг (було 655) та 172 мости (було 215), 280 м дамб (№ 15б — 150 м; № 21А — 60 м; № 5 — 70 м; № 9 — 370 м) у Чернівецькій області.

«Всього до ліквідації наслідків негоди залучалося 1 тис. 225 чол. та 403 од. техніки, з них від ДСНС 570 чол. о/с, 225 од. техніки та два гелікоптери», — повідомили рятувальники.