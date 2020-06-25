Україна долучилась до європейської системи контролю якості повітря



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Україна стала другою країною Східного партнерства, яка змогла забезпечити всі технічні вимоги

Україна приєдналася до Європейської системи висвітлення даних про якість повітря, повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів.

«Почався автоматизований процес передачі даних про якість атмосферного повітря із серверів Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів України до системи індексу якості повітря Європейського екологічного агентства», - йдеться в повідомленні.

Україна стала другою країною Східного партнерства після Грузії, яка змогла забезпечити всі технічні вимоги для організації процесу передачі даних.

Так, для розрахунку індексу якості повітря використовують дані концентрацій озону, діоксиду сірки, діоксиду азоту, завислих часток пилу.

Наразі дані передають щогодини із семи автоматизованих постів Донецької обласної державної адміністрації, оскільки саме ці пости відповідають вимогам директиви ЄС щодо якості атмосферного повітря. Але найближчим часом планується підключення до передачі даних Київської та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, в травні 2019 Україна стала до реалізації 50-ї і 107-ї директив ЄС, згідно з якими створюється нова система моніторингу стану атмосферного повітря та управління його якістю.