Аваков назвав терміни ліквідації наслідків паводку у Карпатах



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На подолання наслідків стихії знадобиться близько двох тижнів Фото: МВС

На ліквідацію самих наслідків стихії знадобиться кілька днів, а потім ще близько 10 на відновлення

На ліквідацію наслідків паводку в Західній Україні знадобиться близько двох тижнів, заявив глава МВС Арсен Аваков, повідомляє прес-служба відомства.

Він зазначив, що кілька днів будуть ліквідовувати самі наслідки, а потім почнуть відновлювати інфраструктуру.

«А потім будемо розгортати роботи і все це відбудовувати. Є рішення уряду, що спочатку освоюємо ті гроші, які виділені. Якщо ми бачимо, що за тими проектами, які ми хочемо реалізувати, не вистачає коштів, Кабмін ще виділить. Час ще є у нас. Ми сьогодні-завтра ще оцінюємо. Цифри всі будуть прораховані і будуть реалізовані», - сказав Аваков.

За його оцінками, на відновлення після повені необхідно близько 10 днів.

«Гостра фаза буде йти 10-12 днів, коли будемо просто налагоджувати дороги і життя. У деяких населених пунктів досі немає доступів до автомобільних доріг. Поки працює така екстремальна ситуація. Я думаю, що в найближчі кілька днів ми стабілізуємо цей фактор, а потім буде велике будівництво», - додав міністр.

Нагадаємо, що на заході України негода залишила без світла сім населених пунктів.

З'явилося відео, як паводкова хвиля накрило село в Карпатах.

Напередодні рятувальники попередили про підйом води у трьох річках.

Також рятувальники повідомили, що негода зруйнувала на Заході України понад 100 км доріг та 64 мости.

Зазначимо, що в Івано-Франківській області за дві доби випало 200-235 міліметрів опадів, це до 2-2,5 місячних норм.

Через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони.