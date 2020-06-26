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    Аваков назвав терміни ліквідації наслідків паводку у Карпатах

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    <span>На подолання наслідків стихії знадобиться близько двох тижнів</span> - Аваков назвав терміни ліквідації наслідків паводку у Карпатах
    На подолання наслідків стихії знадобиться близько двох тижнів
    Фото: МВС

    На ліквідацію самих наслідків стихії знадобиться кілька днів, а потім ще близько 10 на відновлення

    На ліквідацію наслідків паводку в Західній Україні знадобиться близько двох тижнів, заявив глава МВС Арсен Аваков, повідомляє прес-служба відомства.

    Він зазначив, що кілька днів будуть ліквідовувати самі наслідки, а потім почнуть відновлювати інфраструктуру.

    «А потім будемо розгортати роботи і все це відбудовувати. Є рішення уряду, що спочатку освоюємо ті гроші, які виділені. Якщо ми бачимо, що за тими проектами, які ми хочемо реалізувати, не вистачає коштів, Кабмін ще виділить. Час ще є у нас. Ми сьогодні-завтра ще оцінюємо. Цифри всі будуть прораховані і будуть реалізовані», - сказав Аваков.

    За його оцінками, на відновлення після повені необхідно близько 10 днів.

    «Гостра фаза буде йти 10-12 днів, коли будемо просто налагоджувати дороги і життя. У деяких населених пунктів досі немає доступів до автомобільних доріг. Поки працює така екстремальна ситуація. Я думаю, що в найближчі кілька днів ми стабілізуємо цей фактор, а потім буде велике будівництво», - додав міністр.

    Нагадаємо, що на заході України негода залишила без світла сім населених пунктів.

    З'явилося відео, як паводкова хвиля накрило село в Карпатах.

    Напередодні рятувальники попередили про підйом води у трьох річках.

    Також рятувальники повідомили, що негода зруйнувала на Заході України понад 100 км доріг та 64 мости.

    Зазначимо, що в Івано-Франківській області за дві доби випало 200-235 міліметрів опадів, це до 2-2,5 місячних норм.

    Через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

    Вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони.

     

    МВС Арсен Аваков дороги Івано-Франківщина рятувальники Карпати (гори) негода
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