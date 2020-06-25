Рятувальники попередили про підйом води у трьох річках
Найближчими днями вода в річках буде ще прибувати
У рiчках басейну Прип`ятi очiкується пiдняття рiвнiв води, на Дністрі, Тисі і Пруті продовжиться формування високого дощового паводку.
Про це повідомляє ДСНС.
«За даними Укргідрометцентру, 25-28 червня на рiчках басейну Прип`ятi очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,1-0,7 м над рiвнями на 8 год. 24 червня. Мiсцями подальше затоплення заплав, досягнення вiдмiтки початкового затоплення пасовищ, сiнокосiв бiля смт Любешiв», - йдеться у повідомленні.
Крім того, 25 червня продовжиться формування високого дощового паводку на Дністрі, Тисі і Пруті. На окремих ділянках цих річок відбуватиметься затоплення та утримання води на заплаві, досягнення відміток початкового затоплення сільгоспугідь, окремих прирiчкових господарських об'єктiв, автодоріг місцевого значення; початкове затоплення прирічкових ділянок. У разі поновлення зливових дощів залишається ймовірність формування значного місцевого і схилового стоку, в гірських районах утворення селевих потоків, що може мати негативні наслідки.
Робоча група Міжвідомчої комісії по узгодженню режиму роботи Дністровського водосховища щодо пропуску дощового паводку вирішила підвищити базисний середньодобовий скид із Дністровської ГЕС та встановити витратою 2000 м3/с. При цьому рівень води Дністра у створі поста Могилів-Подільський може піднятися до небезпечних відміток початкового затоплення водами р. Дністер прирічкових ділянок та окремих об’єктів у районах Могилева-Подільського, Ямполя (Вінницька обл.) та окремих населених пунктів у Вінницькій області, прилеглих до русла річки.
Також рятувальники повідомили, що негода зруйнувала на Заході України понад 100 км доріг та 64 мости.
Зазначимо, що в Івано-Франківській області за дві доби випало 200-235 міліметрів опадів, це до 2-2,5 місячних норм.
Через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.
Вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони.
Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.
На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.
Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.