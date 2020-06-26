З'явилося відео, як паводкова хвиля накрило село в Карпатах



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Жахливі кадри: як паводкова хвиля накрило село в Карпатах

Затопило село Стрілецький Кут Кіцманського району

Як паводкова хвиля накрила село на Буковині відзняв очевидець.

На початку тижня масштабний паводок накрив Закарпаття та сусідню Франківщину. Найбільше постраждали гірські райони.

В смт. Ясіня, на Рахівщині, річка Тиса зруйнувала ділянку дороги «Мукачево-Рогатин». А у Яремче дорога обвалилася прямо під ногами людей.

Також постраждала Буковина. Очевидець відзняв як паводкова хвиля накрила село Стрілецький Кут Кіцманського району Чернівецької області.

До відома, сьогодні рятувальники попередили про підйом води у трьох річках.

Через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони.

Під час термінової робочої поїздки до Івано-Франківської області Президент України Володимир Зеленський особисто оглянув наслідки повені в регіоні.

Глава держави здійснив обліт територій, які постраждали від стихійного лиха, та ознайомився з перебігом ліквідації надзвичайної ситуації.