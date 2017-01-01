Синоптики розповіли, коли Україну вкриє сніг

10 грудня, у Києві та Київській області очікується мокрий сніг

В Україні 9-10 грудня очікується погіршення погодних умов, зокрема мокрий сніг, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. «9-10 грудня погіршення погодних умов: вдень 9 грудня на Закарпатті сильні опади (дощ та мокрий сніг), в Карпатах вдень 9 грудня та вночі 10 грудня сильний сніг; 10 грудня у Рівненській,



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10 грудня, у Києві та Київській області очікується мокрий сніг

В Україні 9-10 грудня очікується погіршення погодних умов, зокрема мокрий сніг, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«9-10 грудня погіршення погодних умов: вдень 9 грудня на Закарпатті сильні опади (дощ та мокрий сніг), в Карпатах вдень 9 грудня та вночі 10 грудня сильний сніг; 10 грудня у Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській, вдень і у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця», - йдеться у повідомленні.

Крім того, у неділю, 10 грудня, у Києві та Київській області очікується мокрий сніг (місцями по області сильні опади), налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; ймовірне утворення снігового покриву висотою 3-5 см.