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    Дощ і мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 23 березня

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    В Україні у вівторок очікується невеликий мокрий сніг та дощ - Дощ і мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 23 березня
    В Україні у вівторок очікується невеликий мокрий сніг та дощ

    У найближчу добу в Україні буде прохолодна й волога погода, яку визначатиме повітря з північного заходу Європи

    23 березня в Києві хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг і дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2 ... -4 градуси, удень +1 ... + 3 градуси.

    Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликі опади, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі -1 ... -6 градусів, удень +1 ... + 6 градусів.

    У Карпатах невеликий сніг, температура вночі -7 ... -12 градусів, удень -1 ... -6 градусів.

    На півночі України хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг і дощ, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі -1 ... -6 градусів, вдень 0 ... + 5 градусів.

    У центрі України хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликі опади, вітер північно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі 0 ... -5 градусів, вдень 0 ... + 5 градусів.

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    На сході України хмарно з проясненнями, вночі дощ та мокрий сніг, вдень невеликі опади, вітер північно-східний, 7-12 м / с. Температура повітря вночі + 1 ... -4 градуси, удень +1 ... + 6 градусів.

    На півдні України хмарно з проясненнями, вночі дощ та мокрий сніг, вдень невеликі опади, вітер північно-східний, 7-12 м / с. Температура вночі -3 ... + 2 градуси, удень +2 ... + 7 градусів.

    У Криму хмарно з проясненнями, вночі опади, вдень дощ та мокрий сніг, вітер північно-східний, 7-12 м / с. Температура повітря вночі -2 ... + 3 градуси, удень +2 ... + 7 градусів.

    Теги: прогноз погоди повітря вітер дощ
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