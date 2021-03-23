Дощ і мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 23 березня

В Україні у вівторок очікується невеликий мокрий сніг та дощ

У найближчу добу в Україні буде прохолодна й волога погода, яку визначатиме повітря з північного заходу Європи

23 березня в Києві хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг і дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2 ... -4 градуси, удень +1 ... + 3 градуси.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликі опади, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі -1 ... -6 градусів, удень +1 ... + 6 градусів.

У Карпатах невеликий сніг, температура вночі -7 ... -12 градусів, удень -1 ... -6 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг і дощ, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі -1 ... -6 градусів, вдень 0 ... + 5 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликі опади, вітер північно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі 0 ... -5 градусів, вдень 0 ... + 5 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі дощ та мокрий сніг, вдень невеликі опади, вітер північно-східний, 7-12 м / с. Температура повітря вночі + 1 ... -4 градуси, удень +1 ... + 6 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, вночі дощ та мокрий сніг, вдень невеликі опади, вітер північно-східний, 7-12 м / с. Температура вночі -3 ... + 2 градуси, удень +2 ... + 7 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, вночі опади, вдень дощ та мокрий сніг, вітер північно-східний, 7-12 м / с. Температура повітря вночі -2 ... + 3 градуси, удень +2 ... + 7 градусів.