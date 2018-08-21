Синоптики спрогнозували погоду в Україні на тиждень



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21 серпня в Україні буде мінлива хмарність

В Україні найближчими днями утримається спекотна погода, місцями пройдуть дощі та грози.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Так, 21 серпня в Україні буде мінлива хмарність. Вночі у Волинській та Рівненській, вдень у західних, північних та більшості центральних областей місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, у південній частині 18-23°; вдень 27-32°.

22-23 серпня - невелика хмарність, без опадів. Вітер північний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°, у західних та північних областях, 23 серпня в Україні, крім півдня, 10-15° (на півночі Лівобережжя місцями 5-10°); вдень 23-28°, на півдні та Закарпатті 28-33°, в північних областях 20-25°.

24-25 серпня у Карпатському регіоні, вдень 25 серпня у західних областях короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Температура вночі 10-16°, вдень 24-29°, у південних та Дніпропетровській областях вночі 14-19°, вдень 27-32°.

У Києві 21 серпня мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 28-30°.

По області - мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 27-32°.

22-23 серпня у столиці невелика хмарність, без опадів. Вітер північний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.

24-25 серпня у Києві без опадів. Температура вночі 11-16°, вдень 24-29°.

Раніше повідомлялося, що 21 серпня в Україні збережеться спекотна, на півдні та сході суха погода, лише вдень атмосферний фронт із північного заходу Європи зумовить у північно-західній половині України окремі грозові дощі,