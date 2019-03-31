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    Синоптики уточнили погоду в Україні в день виборів

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    <span>Погода в Україні 31 березня: синоптики обіцяють тепло і сонце</span> - Синоптики уточнили погоду в Україні в день виборів
    Погода в Україні 31 березня: синоптики обіцяють тепло і сонце

    Денна температура місцями підніметься до +17°

    В Україні в день виборів 31 березня без опадів. Вітер західний, північно-західний 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 12-17°.

    В Карпатах вночі від 2 ° тепла до 3 ° морозу, вдень 5-10 ° тепла.

    Погода в Києві 31 березня буде сонячною, опади не передбачаються. Температура повітря вночі коливатиметься від 3° до 5° вище нуля, а вдень підніметься до 14−16° тепла.

    У Львові 31 березня буде сонячно і тепло. Стовпчики термометрів вночі покажуть 2−4° тепла, а вдень — 14−16° вище нуля.

    Погода в Дніпрі завтра буде теплою, опади не очікуються. Вночі буде прохолодно, температура повітря буде коливатися від 3° до 5° тепла. Вдень температура підніметься до 13−15° тепла.

    У Харкові 31 березня синоптики прогнозують теплу погоду. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 3−5° тепла, а вдень потеплішає до 12−14° вище нуля.

    Погода в Одесі завтра буде сонячною. Температура повітря вночі опуститься до 3−5° вище нуля, а вдень підніметься до 13−15° тепла.

    Як повідомлялось, українські синоптики прогнозують до +28 у квітні.

    Крім того, нагадаємо, що Україна перейшла на літній час у ніч перед виборами.

    повітря вітер
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