Синоптики уточнили погоду в Україні в день виборів



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Погода в Україні 31 березня: синоптики обіцяють тепло і сонце

Денна температура місцями підніметься до +17°

В Україні в день виборів 31 березня без опадів. Вітер західний, північно-західний 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 12-17°.

В Карпатах вночі від 2 ° тепла до 3 ° морозу, вдень 5-10 ° тепла.

Погода в Києві 31 березня буде сонячною, опади не передбачаються. Температура повітря вночі коливатиметься від 3° до 5° вище нуля, а вдень підніметься до 14−16° тепла.

У Львові 31 березня буде сонячно і тепло. Стовпчики термометрів вночі покажуть 2−4° тепла, а вдень — 14−16° вище нуля.

Погода в Дніпрі завтра буде теплою, опади не очікуються. Вночі буде прохолодно, температура повітря буде коливатися від 3° до 5° тепла. Вдень температура підніметься до 13−15° тепла.

У Харкові 31 березня синоптики прогнозують теплу погоду. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 3−5° тепла, а вдень потеплішає до 12−14° вище нуля.

Погода в Одесі завтра буде сонячною. Температура повітря вночі опуститься до 3−5° вище нуля, а вдень підніметься до 13−15° тепла.

Як повідомлялось, українські синоптики прогнозують до +28 у квітні.

Крім того, нагадаємо, що Україна перейшла на літній час у ніч перед виборами.